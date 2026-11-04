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Borussia Dortmund-Real Betis: orario del calcio d’inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis inizierà il 04.11.2026 alle 21:00.

Borussia Dortmund-Real Betis in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis sarà visibile in diretta su DAZN. In Svizzera, l’incontro sarà trasmesso da SRF zwei. Tutte le opzioni per seguirlo sono elencate di seguito.

I temi della settimana: cos’è successo a Borussia Dortmund e Real Betis?

Il Dortmund arriva a questa partita con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è stato il 2:2 contro il Bayern Monaco in Bundesliga. In precedenza, il BVB aveva vinto 1:0 contro l’Eintracht Francoforte e si era imposto 1:2 in casa del Sabah FK in Champions League. Nel complesso, il Dortmund ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

Il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita, il Betis ha vinto 1:0 contro il Feyenoord Rotterdam in Champions League. L’unico pareggio è stato lo 0:0 contro il Celta Vigo. La netta sconfitta per 2:5 contro il Barcellona resta l’unico passo falso. In queste cinque partite, il Betis ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Borussia Dortmund-Real Betis: formazioni

Borussia Dortmund-Real Betis: stato di forma

Borussia Dortmund-Real Betis: bilancio degli scontri diretti

Borussia Dortmund-Real Betis: le classifiche