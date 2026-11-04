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Borussia Dortmund-Real Betis: orario del calcio d’inizio
La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis inizierà il 04.11.2026 alle 21:00.
Borussia Dortmund-Real Betis in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e streaming?
La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis sarà visibile in diretta su DAZN. In Svizzera, l’incontro sarà trasmesso da SRF zwei. Tutte le opzioni per seguirlo sono elencate di seguito.
I temi della settimana: cos’è successo a Borussia Dortmund e Real Betis?
Il Dortmund arriva a questa partita con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è stato il 2:2 contro il Bayern Monaco in Bundesliga. In precedenza, il BVB aveva vinto 1:0 contro l’Eintracht Francoforte e si era imposto 1:2 in casa del Sabah FK in Champions League. Nel complesso, il Dortmund ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.
Il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita, il Betis ha vinto 1:0 contro il Feyenoord Rotterdam in Champions League. L’unico pareggio è stato lo 0:0 contro il Celta Vigo. La netta sconfitta per 2:5 contro il Barcellona resta l’unico passo falso. In queste cinque partite, il Betis ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.
Borussia Dortmund-Real Betis: formazioni
Formazioni Borussia Dortmund - Real Betis
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- N. Kovac
- M. Pellegrini
Borussia Dortmund-Real Betis: stato di forma
Borussia Dortmund-Real Betis: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
Borussia Dortmund-Real Betis: le classifiche
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|20
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|+15
|12
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|2
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|3
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|0
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|+5
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|+8
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|2
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|+7
|8
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|2
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|0
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|+4
|7
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|1
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|+3
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|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
S
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|12
|3
|2
|0
|1
|9
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|+4
|6
V
S
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|13
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
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S
|14
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|2
|0
|2
|8
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|+2
|6
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|2
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|+1
|6
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|0
|1
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|+1
|6
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|1
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|1
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|3
|1
|1
|1
|2
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|23
|4
|1
|1
|2
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|-1
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S
D
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S
|24
|4
|1
|1
|2
|5
|10
|-5
|4
D
S
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|25
|4
|1
|1
|2
|4
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|-5
|4
D
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|26
|3
|1
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|2
|5
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|1
|0
|2
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|6
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|3
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|1
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|1
|3
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|1
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|35
|3
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|0
|3
|2
|6
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|0
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|36
|4
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|1
|17
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|0
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