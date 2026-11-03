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Borussia Dortmund-Real Betis: orario del calcio d'inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Borussia Dortmund-Real Betis oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis sarà trasmessa in diretta su DAZN. In Svizzera, l'incontro sarà trasmesso da SRF zwei. Tutte le opzioni per seguirlo sono elencate di seguito.

I temi della settimana: cos'è successo a Borussia Dortmund e Real Betis?

Il Dortmund arriva a questa partita con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è il 2-2 contro il Bayern Monaco in Bundesliga. In precedenza, il BVB aveva vinto 1-0 contro l'Eintracht Francoforte e si era imposto 1-2 sul campo del Sabah FK in Champions League. Complessivamente, il Dortmund ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

Il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita ha vinto 1-0 contro il Feyenoord Rotterdam in Champions League. L'unico pareggio è stato lo 0-0 contro il Celta Vigo. La pesante sconfitta per 2-5 contro il Barcellona resta l'unico passo falso. In queste cinque partite, il Betis ha segnato sei volte e subìto otto goal.

Borussia Dortmund-Real Betis: le formazioni

Borussia Dortmund-Real Betis: lo stato di forma

Borussia Dortmund-Real Betis: il bilancio degli scontri diretti

Borussia Dortmund-Real Betis: le classifiche