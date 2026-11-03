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Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
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Con il contributo di

Borussia Dortmund-Real Betis, dove vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
Champions League

In Champions League il Borussia Dortmund affronta il Real Betis. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Borussia Dortmund-Real Betis: orario del calcio d'inizio

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Champions League - Game Week 4
Signal Iduna Park

La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Borussia Dortmund-Real Betis oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis sarà trasmessa in diretta su DAZN. In Svizzera, l'incontro sarà trasmesso da SRF zwei. Tutte le opzioni per seguirlo sono elencate di seguito.

I temi della settimana: cos'è successo a Borussia Dortmund e Real Betis?

Il Dortmund arriva a questa partita con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è il 2-2 contro il Bayern Monaco in Bundesliga. In precedenza, il BVB aveva vinto 1-0 contro l'Eintracht Francoforte e si era imposto 1-2 sul campo del Sabah FK in Champions League. Complessivamente, il Dortmund ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

Il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita ha vinto 1-0 contro il Feyenoord Rotterdam in Champions League. L'unico pareggio è stato lo 0-0 contro il Celta Vigo. La pesante sconfitta per 2-5 contro il Barcellona resta l'unico passo falso. In queste cinque partite, il Betis ha segnato sei volte e subìto otto goal.

BVB

BVB - Forma

FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
D2-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BET

BET - Forma

POR
V3-2
BAR
S2-5
FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Borussia Dortmund-Real Betis: le formazioni

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Real Betis

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formazione
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Formazione titolare

Real Betis

Allenatore

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Borussia Dortmund-Real Betis: lo stato di forma

BVB

BVB - Forma

FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
D2-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BET

BET - Forma

POR
V3-2
BAR
S2-5
FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Borussia Dortmund-Real Betis: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioReal Betis
1
0
0
Amichevoli dei club
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
2Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

Borussia Dortmund-Real Betis: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400195+1412
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301136+79
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301125+79
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220115+68
V
D
D
V
9
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
S
D
10
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
15
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
17
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
20
Atletico MadridAtletico MadridATM
41124404
S
D
V
S
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
23
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
S
S
S
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
VillarrealVillarrealVIL
4103813-53
S
S
V
S
28
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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