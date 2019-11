Borussia Dortmund-Inter 3-2: i nerazzurri durano solo un tempo

Clamorosa sconfitta per l’Inter sul campo del Borussia Dortmund. In vantaggio di due reti, i nerazzurri vengono battuti 3-2.

La non perdona e l’ ne ha avuto un’ampia dimostrazione in quella che potrebbe sin qui essere la notte più amara della gestione Conte. Ai nerazzurri non sono bastati quarantacinque minuti giocati ad ottimi livelli per riuscire ad avere la meglio del e per rendere più in discesa la strada che porta al passaggio del turno. A è anzi arrivata una sconfitta per 3-2, figlia di una rimonta che ha del clamoroso.

Al Westfalenstadion i meneghini partono subito forte, dando fin dai primissimi minuti l’impressione di voler essere compatti ed aggressivi e soprattutto di voler concedere poco agli avversari. Già al 5’ la sfida si mette sui giusti binari grazie a Lautaro Martinez che, si avventa su un pallone lanciato in avanti da Candreva, approfitta al meglio di un errato tentativo di intervento di Akanji, si invola verso l’area di rigore dalla destra, manda fuori Hummels e di sinistro non lascia scampo a Bürki per lo 0-1.

Sotto di una rete i padroni di casa provano ad alzare il proprio baricentro soprattutto grazie alla velocità di Thorgan Hazard e Sancho, ma la retroguardia nerazzurra lascia pochissimi spazi. La pressione del Borussia si fa di minuto in minuto più insistente ma l’Inter, non solo gestisce la situazione con relativa tranquillità, ma al 40’ trova anche il raddoppio con Vecino che chiude al meglio una splendida azione sfruttando di destro un cross basso di Candreva. La squadra di Favre trova nei minuti finali della prima frazione la forza per reagire, il risultato però non cambia. Si va negli spogliatoi con il doppio vantaggio a favore degli uomini di Conte.

Per i nerazzurri le cose si complicano ad inizio ripresa quando il Borussia, tornato in campo con una carica ben diversa rispetto a quella del primo tempo, si riportato in partita grazie ad Hakimi che, servito in area da Gotze, è bravo al 52’ a battere Handanovic con una conclusione di prima intenzione. E’ l’evento che cambia completamente il volto della contesa. L’Inter si riscopre alle corde e al 64’ i padroni di casa trovano il 2-2 in maniera incredibile: debole rimessa laterale di Candreva, Alcacer, entrato da poco in campo, anticipa Brozovic e serve Brandt che, da posizione defilata dall’interno dell’area, non lascia scampo ad Handanovic.

In nettissima difficoltà, i nerazzurri faticano a riguadagnare metri sul campo e al 77’ subiscono anche il sorpasso quando lo scatenato Hakimi, servito da Sancho, non ha difficoltà a trovare, dall’interno dell'area il 3-2. E’ il punto esclamativo di una partita dai due volti che l’Inter ha dato l’impressione a tratti di poter dominare, prima di crollare sotto i colpi di un Borussia che ora sogna più concretamente la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

3 - Lautaro Martínez è il primo giocatore dell’Inter a segnare in tre presenze di fila di Champions League a partire da Samuel Eto’o (quattro di fila nel 2010). Toro.#BVBInter pic.twitter.com/pPaTKTgUOK — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 5, 2019

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-INTER 3-2

Marcatori: 5’ Martinez (I), 40’ Vecino (I), 51’ Hakimi (B), 64’ Brandt (B), 77’ Hakimi (B)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho (82’ Piszczek), Brandt, Hazard (89’ Guerreiro); Gotze (64’ Alcacer). All. Favre

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino (68’ Sensi), Brozovic, Barella, Biraghi (66’ Lazaro); Lukaku (73’ Politano), Lautaro Martinez. All.: Conte

Arbitro: Makkelie ( )

Ammoniti: Biraghi (I), Skriniar (I), Candreva (I), Hazard (B)

Espulsi: Nessuno