Borussia Dortmund, doppia tegola contro l'Inter: fuori Reus e Alcácer

Il Borussia Dortmund affronterà la sfida contro l'Inter senza due pedine fondamentali: Marco Reus e Paco Alcácer sono indisponibili per infortunio.

La trasferta del contro l’ per la terza giornata di non inizia sotto una buona stella. I gialloneri dovranno fare i conti con due assenze pesantissime: Marco Reus e Paco Alcácer non hanno viaggiato con la squadra alla volta di Milano.

Il capitano dei gialloneri, match-winner del derby contro il Gladbach sabato in , non sarà a disposizione della squadra per le conseguenze di un attacco influenzale. Lo spagnolo sarà invece out per problemi muscolari che lo affliggono già da diversi giorni. A loro si aggiunge anche il forfait di Schmelzer, per un problema all’anca.

Sono invece recuperati Mario Götze e Roman Bürki, entrambi in forte dubbio alla vigilia del match. Rientrerà anche Jadon Sancho, dopo aver scontato un turno di sospensione (più 100mila euro di multa) per essersi presentato in ritardo al rientro dagli impegni con le nazionali.

Il doppio forfait di Reus e Alcácer toglie a Favre i due migliori realizzatori nella stagione del Dortmund: finora il numero 11 ha segnato 6 goal, mentre l’ex e è a quota 4 reti segnate. In attacco potrebbe giocare Brandt, supportato da Hazard, Sancho e probabilmente Hakimi, già schierato da esterno alto nelle ultime uscite.