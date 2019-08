Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-0: Supercoppa tedesca ai gialloneri

Paco Alcacer e Sancho firmano il successo del Borussia Dortmund sul Bayern Monaco: sesta Supercoppa tedesca per i ragazzi di Favre.

Il primo trofeo stagionale in lo vince il : 2-0 al che vale la conquista della Supercoppa tedesca, la sesta nella storia per il club della Ruhr che lancia un chiaro messaggio ai rivali a ridosso dell'inizio della .

Reus chiama immediatamente in causa Neuer: girata che trova la risposta del portiere bavarese, reattivo anche con i piedi sempre sull'attaccante giallonero. Il sussulto migliore del primo tempo per il è di Coman: dopo una respinta è veloce a calciare in ribattuta, Hitz si oppone.

La ripresa offre subito una grande emozione: Thiago Alcantara perde palla, Sancho si invola e serve Paco Alcacer che dal limite trova un varco vincente per il goal del vantaggio. Hitz si dimostra in formissima sul piazzato di Goretzka, smanacciando in corner.

L'estremo difensore del se la vede brutta sul tocco ravvicinato di Müller, intercettato sulla linea di porta da uno straordinario Akanji. Goal sbagliato, goal subìto: contropiede micidiale guidato da Sancho che conclude facendo passare il pallone sotto alle gambe di Neuer.

E' l'episodio che taglia le gambe agli uomini di Niko Kovac, che rischiano addirittura di rimanere in inferiorità numerica per il pestone rifilato da Kimmich a Sancho: l'arbitro lo grazia, estraendo solo il cartellino giallo.