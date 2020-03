Borussia Dortmund, è fatta per il 16enne Bellingham: costerà 35 milioni

Il Borussia Dortmund mette le mani sul giovanissimo talento Jude Bellingham: costerà 35 milioni, cifra record per un 16enne.

La filosofia societaria del è chiara a tutti gli addetti ai lavori: puntare sui giovani, meglio ancora se potenziali campioni, per contrastare l'egemonia del in che va avanti da sette stagioni.

Dopo aver piazzato il colpo Haaland a gennaio, i gialloneri si sono assicurati un altro talento dal sicuro avvenire: 'Bild' riporta dell'operazione in chiusura col per l'acquisto del classe 2003 Jude Bellingham.

Nonostante la giovanissima età, è già uno dei titolarissimi della squadra militante in Championship: 4 goal e 3 assist per il centrocampista centrale che, all'occorrenza, può essere impiegato anche come esterno a sinistra o a destra, oltre che sulla trequarti e addirittura in attacco.

La cifra necessaria per strappare Bellingham al Birmingham fa drizzare i capelli: 35 milioni di euro che per un ragazzino di 16 anni sono un'enormità, a dimostrazione di quanto il voglia puntare fortemente su di lui.

Bellingham ovviamente concluderà la stagione in per poi compiere il grande salto alla corte di Lucien Favre, tecnico da sempre attento alla valorizzazione delle giovani promesse che avranno il compito di scrivere la storia del Borussia Dortmund negli anni a venire.