Borja Valero e la Fiorentina di nuovo insieme: c'è l'accordo per il ritorno

Dopo tre anni, la Fiorentina e Borja Valero sono vicini a ritrovarsi. Il centrocampista, attualmente svincolato, firmerà per un anno.

E’ stato per cinque anni uno degli uomini di punta della ed uno dei giocatori più amati in assoluto dalla tifoseria viola ed ora, a tre anni dall’addio, si appresta a tornare lì dove si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano.

Borja Valero presto vestirà di nuovo la maglia viola. Secondo quanto riportato da Sky infatti, nelle scorse ore è già stato raggiunto un accordo tra le parti e quindi ora si attendono solo gli ultimi step che porteranno alla definitiva fumata bianca.

Il centrocampista che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia dell’ , è attualmente svincolato ed ha accettato un contratto di un anno pur di realizzare il suo desiderio di tornare a Firenze.

Borja Valero, 35 anni, nella rosa della Fiorentina prenderà il posto di Marco Benassi che è ad un passo dal trasferimento al .