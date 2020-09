Borja Valero alla Fiorentina: visite, firma e ufficialità

Dopo l'esperienza all'Inter, Borja Valero torna a Firenze a parametro zero: accordo con i viola fino all'estate 2021.

Amraba è stato già ufficializzato da tempo, mentreil jolly Bonaventura è arrivato a costo zero nelle ultime settimane. Ora la si prepara ad un altro ingresso a centrocampo, volto noto a costo zero dopo l'addio all' : per Borja Valero manca solo il comunicato viola.

L'ufficialità per il ritorno di Borja Valero è attesa nelle prossime ore, visto e considerando come l'esperto centrocampista spagnolo si trovi a Firenze per svolgere le visite mediche e dunque firmare con la sua vecchia squadra viola fino all'estate del 2021.

Borja Valero arriva a parametro zero come esperto centrocampista per Iachini: negli ultimi tre anni ha vestito la maglia dell'Inter tra alti e bassi, la squadra che lo aveva prelevato dalla stessa Fiorentina dopo cinque annate da protagonista assoluto in Toscana.