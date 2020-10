Borja Mayoral alla Roma, è ufficiale: sarà il vice Dzeko

La Roma ha depositato il contratto di Borja Mayoral, l'attaccante arriva dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto. Sarà il vice Dzeko.

La ha finalmente trovato il vice Dzeko: è Borja Mayoral, il cui arrivo dal è stato appena ufficializzato dal sito della Lega di .

Operazione chiusa in prestito biennale con diritto di riscatto che potrebbe essere esercitato in due occasioni: dopo il primo anno pagando 15 milioni, dopo il secondo sborsandone 20.

Borja Mayoral saluta così il Real Madrid dove entrò a far parte delle giovanili nel 2007, alla tenera età di 10 anni: per lui tutta la trafila fino all'esordio in prima squadra nel 2015 con Rafa Benitez in panchina.

Altre squadre

L'attaccante spagnolo è reduce da due anni trascorsi in prestito al mentre, nella stagione 2016/2017, venne ceduto sempre a titolo temporaneo al in . Nel suo palmares spicca la conquistata nel 2017/2018.