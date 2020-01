Borini lascia il Milan: ufficiale la firma con il Verona

Termina qui l'avventura di Fabio Borini con il Milan: l'attaccante lascia il club rossonero per trasferirsi al Verona, c'è il comunicato.

La notizia è stata confermata dallo stesso club rossonero tramite il proprio sito ufficiale:

"Il Milan annuncia che l'attaccante Fabio Borini si unirà all'Hellas Verona a partire dal 14 gennaio 2020. Il club desidera ringraziare Fabio per il suo impegno professionale nei confronti del nostro club e desidera augurargli il meglio per la sua futura carriera".

Official Statement: Fabio Borini ⬇https://t.co/OmSXraFDH3 — AC Milan (@acmilan) January 14, 2020

La società scaligera ha accelerato le operazioni negli ultimi giorni battendo la concorrenza di e , che si erano interessate all'ex nelle precedenti settimane. Contratto fino a giugno per l'attaccante classe '91, che in questa prima parte di stagione ha collezionato soltanto due presenze in con soli 70 minuti in campo.