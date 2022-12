Borini a un passo dal Verona: possibile impiego già contro il Torino

L'attaccante che gioca in Turchia con Pirlo vicinissimo al ritorno in Serie A. Il Verona punta a chiudere prima della ripresa del campionato.

Ritorno di fiamma per Fabio Borini. L'attaccante del Fatih Karagumruk è molto vicino a vestire per la seconda volta in carriera la maglia del Verona.

Il club gialloblù punta ad averlo in campo già alla ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio in casa del Torino.

L'operazione però non è ancora conclusa e restano da definire gli accordi con il Karagumruk, mentre l'intesa tra il calciatore e il Verona è già stata trovata.

Si tratta di un ritorno in gialloblù per Borini, che ha già giocato con la maglia del Verona da gennaio a giugno del 2020.

Per lui un'esperienza più che positiva al Bentegodi, con 14 presenze e 3 goal segnati, tra i quali spicca quello ai danni della Juventus il 7 febbraio.

In Serie A l'attaccante ha giocato anche con le maglie di Roma e Milan, esperienze intervallate dal trasferimento in Premier League prima al Liverpool e poi al Sunderland.

Da fine 2020 invece Borini si è trasferito in Turchia, dove ha segnato 22 goal in 56 presenze tra campionato e coppa di Turchia.