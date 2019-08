Bordeaux-Genoa: dove vederla in tv e streaming

Il Genoa affronta il Bordeaux nella seconda e ultima delle due amichevoli estive da disputare in Francia: tutte le informazioni sulla partita.

Il ospita il al Matmut-Atlantique in quella che sarà la seconda e ultima amichevole sul suolo francese per il Grifone prima del rientro in . Affrontato il venerdì (1-1 il risultato finale, in goal Lerager), i ragazzi di Aurelio Andreazzoli dovranno vedersela ora con la truppa di Paulo Sousa, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Con la al via il prossimo 9 agosto, i girondini dovrebbero arrivare a questo incontro con una forma fisica migliore rispetto a quella del Genoa, nel cuore invece della propria preparazione estiva.

Terminato il ritiro in , i rossoblù con questa sfida chiuderanno anche il breve soggiorno in , pronti a tornare a Genova nella giornata di lunedì. Qui ai giocatori verranno poi concessi un paio di giorni di pausa prima della partenza per l'Emilia, dove il Genoa affronterà la Reggio Audace l'8 agosto per celebrare il centenario della Reggiana.

In attesa di scoprire quale sarà l'avversaria nel primo turno di , in programma attualmente per il prossimo 18 agosto, quello contro il Bordeaux sarà dunque l'ultimo test di spessore per il Genoa, con Andreazzoli al lavoro per inculcare la propria idea di calcio in un gruppo che lo ha accolto proprio quest'estate.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Bordeaux-Genoa: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

BORDEAUX-GENOA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Bordeaux-Genoa DATA 4 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Matmut-Atlantique, Bordeaux TV - STREAMING DAZN

ORARIO BORDEAUX-GENOA

Bordeaux-Genoa si disputerà domenica 4 agosto 2019 allo stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux. Ultima delle due amichevoli giocate sul suolo francese dai rossoblù, impegnati in precedenza contro il Nantes, il calcio d'inzio della partita sarà alle ore 20.45.

In Italia non è prevista alcuna diretta nazionale in per la gara Bordeaux-Genoa. Chi vorrà seguire l'amichevole dovrà farlo esclusivamente attraverso DAZN. Chi possiede una smart tv potrà dunque vedere la partita sulla propria tv di casa grazie all'app ufficiale di DAZN, oppure tramite dispositivi esterni quali Google Chromecast, Amazon Fire Stick o le console Ps4 e Xbox One, oltre al decoder di Sky Q.

L'amichevole Bordeaux-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN. Tutti gli appassionati potranno così seguire la gara da pc, smartphone e tablet attraverso il sito ufficiale o l'app di DAZN. La telecronaca dell'incontro sarà affidata alla voce di Stefano Borghi.

Andreazzoli dovrebbe puntare nuovamente sulla coppia d'attacco composta da Gumus e Sanabria, già in campo contro il Nantes nell'ultima amichevole disputata dal Genoa. A protezione della difesa a tre dovrebbe poi essere schierato un folto centrocampo a cinque con Ghiglione e Barreca chiamati a spingere sugli esterni.

Paulo Sousa dovrebbe invece rispondere con il suo collaudato 4-3-1-2. Spetterà ancora una volta a Kwateng ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle di Briand e Hwang, in una formazione che potrebbe essere molto simile a quella vista in campo contro il .

BORDEAUX (4-3-1-2): Costil; Mexer, De Preville, De Castro, Adli; Passos Santos, Tchouameni, Poundie; Kwateng; Briand, Hwang.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, El Yamiq, Criscito; Ghiglione, Romulo, Radovanovic, Lerager, Barreca; Gumus, Sanabria.