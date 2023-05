L'annuncio di Bonucci: "Il prossimo anno smetterò di giocare"

Leonardo Bonucci ha annunciato quando lascerà il calcio giocato: "Credo che si chiuderà un'era, un modo di interpretare la difesa all'italiana".

Quella contro il Lecce per Leonardo Bonucci è stata la presenza numero 500 con la maglia della Juventus: un numero enorme, costruito nel corso dei 13 anni in bianconero.

Con la Juve ha vinto tanto e, soprattutto, ha realizzato una delle fasi difensive più importanti e iconiche degli ultimi decenni, in Italia e non solo: la BBC, con Barzagli e Chiellini.

Per celebrare le 500 presenze in bianconero, la Juventus ha pubblicato su You Tube una serie di video che hanno come protagonista lo stesso Bonucci, che si racconta, parlando anche al futuro e del suo prossimo ritiro dal calcio.

" Quando il prossimo anno smetterò di giocare credo che si chiuderà un'era, un modo di interpretare la difesa all'italiana".

Fissato, quindi, il momento in cui appenderà gli scarpini al chiodo: "il prossimo anno", come spiega il difensore.

" E' un motivo d'orgoglio essere lì tra i grandi e speriamo anche che tanti dei difensori che cresceranno, come noi abbiamo avuto come idoli i vari Baresi, Maldini, Nesta e Cannavaro, prenderanno come idoli noi quattro (Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, ndr): questo significa aver fatto tanto e aver lasciato tanto al calcio".

Parole importanti che vanno a chiudere il cerchio delle 500 presenze con la Juventus di Bonucci: con il futuro già scritto.