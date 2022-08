Bonucci a rischio per Sampdoria-Juventus: affaticamento al flessore

Possibile forfait per Leonardo Bonucci, vittima di un affaticamento al flessore: la sua presenza in Sampdoria-Juventus è a forte rischio.

Leonardo Bonucci rischia di non poter prendere parte a Sampdoria-Juventus, match valido per la seconda giornata di Serie A e in programma lunedì sera al 'Luigi Ferraris': il difensore ha accusato un affaticamento al flessore che rende la sua presenza a forte rischio.

Il problema è sorto durante l'esordio, vincente, all'Allianz Stadium contro il Sassuolo, peraltro costato caro anche ad Angel Di Maria, vittima di "una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra".

Allegri potrebbe decidere di non rischiare il difensore, in modo da cautelarlo in vista del big match della terza giornata previsto a Torino il 27 agosto contro la Roma del grande ex, Paulo Dybala.

Qualora fosse confermata la sua assenza, Bonucci lascerebbe il posto con ogni probabilità a Federico Gatti, impaziente di esordire in gare ufficiali con la Juventus dopo averlo fatto nelle amichevoli di preparazione.

L'ex difensore del Frosinone è in pole su Daniele Rugani per affiancare Gleison Bremer al centro della retroguardia bianconera, completata dai due terzini Danilo e Alex Sandro. Sicuro assente tra i pali anche Szczesny, sostituto di nuovo da Perin.