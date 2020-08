Bonaventura saluta il Milan: "Grazie a tutti, ho vissuto un sogno"

Un addio nel silenzio, consumato sul prato verde di San Siro sfiorato dalle lacrime di commozione: quella contro il è stata l'ultima recita con la maglia del di Giacomo Bonaventura, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato.

Sei stagioni più che positive a livello personale, meno per quanto riguarda la squadra: Bonaventura ha avuto la sfortuna di capitare in un periodo storico difficile, che ha regalato soltanto la vittoria di una nell'inverno del 2016.

Il centrocampista classe 1989 ha voluto salutare il popolo rossonero con un emozionante video pubblicato su Instagram, che ripercorre tutte le tappe più importanti della sua esperienza.

Un post condiviso da Jack Bonaventura (@jackbonaventura) in data: 5 Ago 2020 alle ore 1:44 PDT

"Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un’esperienza indimenticabile. Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa fantastica avventura: presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, medici e fisioterapisti. Grazie anche a tutti coloro che lavorano 'dietro le quinte' a Milanello, sono loro il vero motore del Milan, grazie a loro ogni giorno ci sentiamo a casa, in famiglia. Grazie a tutti i tifosi milanisti, che ci hanno sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli più duri: il boato di San Siro è qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai. Sarete sempre nel mio cuore!!".