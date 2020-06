Bonaventura rimane al Milan: mini-prolungamento di due mesi

Il centrocampista rossonero è in scadenza a giugno, ma giocherà al Milan per la conclusione della Serie A: poi sarà addio.

A pochi giorni dal ritorno in campo delle squadre di , non è ancora chiaro quale sarà il destino dei giocatori in scadenza al 30 giugno. Molti di questi, infatti, potrebbero in teoria non giocare vista la naturale conclusione contrattuale, in teoria prolungata fino ad agosto. Solo in teoria.

Tra i giocatori in scadenza a giugno c'è anche Jack Bonaventura, che secondo Sky Sport ha però trovato l'accordo con il per un mini-prolungamento contrattuale. Solo mini appunto, perchè ad agosto il centrocampista italiano lascerà i rossoneri per tentare una nuova avventura.

Due mesi e poco più dunque per Bonaventura, molto amato dai tifosi del Milan ma mai riuscito ad essere imprescindibile nel lungo periodo a causa dei diversi infortunati che ne hanno bloccato l'ascesa. Dopo sei anni l'ex inizierà un nuovo capitolo, magari sempre in Serie A.

Potrebbe esserci il nel futuro di Bonaventura, ma non è da escludere neanche l'ipotesi o una partenza verso l'estero per la prima volta in carriera, iniziata nel 2007 e divisa tra i rossoneri e l'amata Atalanta, con parentesi intermedie con e Pergocrema.

Due goal nell'attuale Serie A per Bonaventura, tornato dal duro infortunio capitato nel 2018/2019 che l'aveva escluso per un anno dai piani del Milan: in rossonero sono 34 le reti, per uno dei più duttili giocatori visti in Serie A nell'ultimo decennio.