Bonaventura alla Fiorentina: ora è anche ufficiale

Giacomo Bonaventura è un calciatore della Fiorentina: sciarpa viola in mano per l'ex centrocampista del Milan. Contratto biennale.

Onorata la convocazione con la Nazionale di Roberto Mancini, per Giacomo Bonaventura è tempo di cominciare una nuova avventura che lo vedrà protagonista con la maglia della .

Contratto di due anni con la società toscana per l'ormai ex centrocampista del che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza, permettendo al ds Pradè di raggiungere un accordo sull'ingaggio e di risparmiare i soldi del cartellino.

Nuovo capitolo della carriera dopo sei stagioni passate al Milan e 35 reti segnate in un totale di 184 partite. Numeri che proverà a replicare anche alla corte di Giuseppe Iachini.