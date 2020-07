Un bomber dalla Polonia per il Monza: preso il danese Gytkjaer

L'attaccante classe 1990 arriva a parametro zero dal Lech Poznan: è il capocannoniere dell'Ekstraklasa. Gioca anche nella nazionale danese.

Un grande attaccante per un grande progetto. Il Monza fa il grande colpo per la prossima stagione in Serie B assicurandosi un attaccante da quasi 200 goal in carriera: Christian Gytkjaer.

Secondo 'Sky Sport', il classe 1990, nazionalità danese, sarà il prossimo numero nove della squadra brianzola targata Berlusconi-Galliani. Arriverà a parametro zero.

L'articolo prosegue qui sotto

Gytkjaer non è un nome noto nei top campionati europei, ma si è fatto un gran nome in giro per l'Europa a suon di goal. Ha iniziato in , per esplodere poi in Norvegia col Rosenborg, diventando capocannoniere nel 2016.

Altre squadre

Dopo una parentesi infelice al 1860 ha scelto la e il Lech Poznan, con il quale ha vinto la classifica marcatori quest'anno con 24 reti.

I suoi goal negli ultimi anni lo hanno portato anche nel giro della nazionale della Danimarca, con la quale ha già segnato 5 goal in 9 presenze, tutti nel 2019. Prossimo passo: ripetersi anche in B. Brocchi avrà presto il suo bomber.