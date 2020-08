Il Bologna parla inglese: ufficiale Binks dal Montreal Impact

Il Bologna ha acquistato Luis Binks, difensore 19enne del Montreal Impact, lasciandolo in prestito ai canadesi fino al 31 dicembre.

Colpo in prospettiva del . Il club rossoblù ha annunciato l'acquisto di Luis Binks, difensore di 19 anni proveniente dal .

La squadra in cui milita il giovane centrale inglese è gestita da Joe Saputo, a sua volta anche proprietario dei felsinei: come si legge nella nota, Binks resterà in prestito ai canadesi fino a fine dicembre.

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore inglese Luis Binks, 19 anni, dal Montreal Impact e di averlo contestualmente lasciato in prestito al Monteral Impact fino al 31 dicembre 2020".

Walter Sabatini, ha commentato così l'ingaggio del prodotto dell'Academy del approdato in lo scorso febbraio.