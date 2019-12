Bologna-Milan: Santander ammonito per proteste, ma il rigore viene dato

All'81' di Bologna-Milan l'arbitro Daniele Chiffi ha ammonito Santander perché protestava per il fallo subito da Orsolini, ma poi assegna il rigore.

Il perde in casa. Al 'Dall'Ara' trionfa il Milan per 3-2, seconda vittoria consecutiva per i rossoneri. Gli uomini di Pioli escono con 6 punti dal doppio impegno in Emilia con e Bologna.

Un'episodio curioso è accaduto nel corso della partita. Al 81' del match Orsolini viene abbattuto in area di rigore, ma l'arbitro Daniele Chiffi si è preso un attimo di tempo per riflettere sull'entità dell'intervento. Federico Santander ha, quindi, protestato in maniera animata nei confronti del direttore di gara che di conseguenza lo ha ammonito. Subito dopo, però, il VAR ha dato ragione all'attaccante del Bologna concedendo il rigore ai 'Felsinei'.

La vicenda che ha coinvolto l'attaccante paraguaiano ha dell'incredibile: da una parte l'arbitro che nega la validità delle sue proteste e dall'altra il VAR che dà la stessa interpretazione di Santader sull'episodio e assegna la massima punizione contro i rossoneri. Nicola Sansone ha poi realizzato dal dischetto, fissando il risultato sul definitivo 3-2.