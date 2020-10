Il Bologna pensa a Mandzukic: può sostituire Santander

L'infortunio di Santander costringerà il Bologna a tornare sul mercato: ipotesi Mandzukic, rimasto svincolato dopo l'esperienza in Qatar.

Potrebbe proseguire in la carriera di Mario Mandzukic, attualmente svincolato dopo la breve esperienza avuta in all'Al-Duhail.

Dopo essere stato acquistato a gennaio, nel mese di luglio ha interrotto il rapporto con la società qatariota ed ora è uno dei profili più appetibili tra quelli tesserabili a costo zero.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il sta pensando al croato per sostituire Federico Santander, infortunatosi durante il match di Coppa vinto contro la Reggina: l'attaccante paraguaiano martedì si sottoporrà all'operazione per la ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, che lo renderà indisponibile per i prossimi quattro mesi.

L'operazione Mandzukic, comunque, si preannuncia complicata da portare a termine per una questione economica: l'ex , infatti, ha già rifiutato le interessanti proposte giuntegli da e .

Il Bologna, dal canto suo, si aspetta richieste non troppo esose dall'ex che, a 34 anni, è in attesa di capire quale sarà il suo futuro.