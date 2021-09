Mihajlovic, rabbia ed espulsione nel finale di Bologna-Genoa: "C'erano due falli"

L'allenatore del Bologna è stato espulso nel finale della gara contro il Genoa: "Dispiace, non c'è altro da dire".

Partita bellissima, quella tra Bologna e Genoa, terminata con il risultato di 2-2, ma soprattutto con tante, tantissime emozioni nei minuti finali: ha avuto senz'altro da fare il direttore di gara Forneau, che tra l'85' e il 90' ha fischiato due rigori.

Due penalty che hanno, poi, deciso la sfida: il primo realizzato da Arnautovic, il secondo da Criscito. Cartellini? Il giusto: nervosismo? Fin troppo.

Al 91' l'arbitro estrae un rosso all'indirizzo di una delle due panchine: Sinisa Mihajlovic, non soddisfatto per la decisione dell'arbitro, protesta platealmente ricevendo il cartellino. L'allenatore rossoblù non si placa, anzi: continua a dialogare in maniera accesa con Forneau, prima dell'intervento di un componente del suo staff, che lo accompagna fuori.

L'episodio è dubbio: Bonifazi va a contatto con Behrami, e cadendo frana su Kallon, commettendo il fallo da rigore. Dopo un check, comunque, viene convalidata la decisione.

"Bonifazi ha subito fallo, anzi due ed erano netti. Cadendo si è appoggiato sull'avversario, niente di più. Il rigore non ci sta, vanno valutati bene gli episodi. Dispiace, non c'è altro da dire".

Questa la visione di Mihajlovic al termine della gara: rimane comunque quanto consegnato dalla partita. Emozioni e goal, da due squadre che hanno provato fino all'ultiimo a vincere.