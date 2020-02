Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali: Barrow e Sanabria titolari

Bologna con Schouten e Denswil titolari, Palacio unica punta. Nel Genoa spazio per Criscito ed Ankersen sulle corsie esterne.

Le formazioni ufficiali di - :

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria

Altre squadre

Sfida fondamentale per e salvezza, sopratutto in seguito al risultato maturato nel primo match di giornata tra e . Al Dall'Ara un Bologna deciso a tornare a grandi livelli affronta il Genoa, attualmente in piena zona calda.

Mihajlovic punta su Palacio come unica punta, supportato da Barrow, Svanberg e Orsolini in virtù della squalifica di Soriano. Schouten e Poli sono i mediana, con Bani e Danilo centrali davanti a Skorupski. Sulle fasce spazio per Tomiyasu e Denswil.

Il Genoa risponde con Pandev e Sanabria di punta, mentre Ankersen e Criscito sono gli esterni di centrocampo. Sturaro, Radovanovic e Behrami interni, Perin regolarmente tra i pali. In difesa spazio per Birashi, Masiello e Soumaoro.