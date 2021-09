Bologna-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La quinta giornata di Serie A si apre con la gara tra il Bologna e il Genoa: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Genoa

Bologna-Genoa Data: 21 settembre 2021

21 settembre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Dopo la pesante scoppola contro l'Inter, il Bologna di Mihajlovic va a caccia di punti importanti contro il Genoa, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina. Una gara già chiave al Dall'Ara tra le due squadre con i due allenatori sulla graticola dopo i recenti risultati non particolarmente positivi.

Segui Bologna-Genoa solo su DAZN. Attiva ora

L'obiettivo per entrambe è la salvezza. Da una parte il Bologna si affida ai goal di Arnautovic, dall'altra il Genoa, invece, si affida alle prodezze dell'ex di turno, Destro.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso campionato. In entrambi i casi ci fu la vittoria del Genoa. A Marassi i rossoblù vinsero per 2-0 grazie alle reti di Zajc e di Destro. A Bologna, con lo stesso risultato, il Grifone sbancò il Dall’Ara con le reti di Zappacosta e di Scamacca.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-GENOA

La gara tra Bologna e Genoa si giocherà martedì 21 settembre alle ore 18.30. Appuntamento allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, pieno per metà come di consueto a causa delle disposizioni anti-coronavirus.

Bologna-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Bologna-Genoa su DAZN sarà Alberto Santi. La seconda voce sarà invece Sergio Floccari, che da giocatore ha peraltro indossato entrambe le maglie.

Con DAZN sarà possibile assistere a Bologna-Genoa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la gara della quinta giornata, Bologna-Genoa, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Sarà il classico 4-2-3-1 per il Bologna con dei cambi rispetto alle ultime. Skorupski in porta, De Silvestri e Dijks terzini, Soumaoro e Bonifazi centrali. Dominguez e Svanberg confermati in mezzo, con Orsolini, Soriano e Barrow che formano il trio alle spalle di Arnautovic.

Ballardini va con il 4-2-3-1 con Sirigu in porta, Biraschi in vantaggio su Cambiaso per giocare a destra, con Vanheusden, Maksimovic e Criscito in difesa. Badelj e Touré coppia mediana, con Hernani, Rovella e Fares a supporto dell'unica punta Destro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Touré; Hernani, Rovella, Fares; Destro.