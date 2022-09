Bologna-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita l'Empoli in occasione della settima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

BOLOGNA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Empoli

Bologna-Empoli Data: 17-09-2022

17-09-2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Bologna e Empoli si affrontano in uno degli anticipi della settima giornata di Serie A.

Il primo successo stagionale contro la Fiorentina ha riscattato i rossoblù dopo un inizio di stagione davvero anonimo e culminato con l'esonero di Sinisa Mihajlovic.

La gara contro l'Empoli, infatti, segnerà l'esordio assoluto al timone dei felsinei per Thiago Motta, al ritorno in A dopo l'esperienza con lo Spezia.

In terra emiliana approda la formazione di Paolo Zanetti che naviga già in acque molto complicate. La sconfitta con la Roma è arrivata dopo quattro pareggi consecutivi e inchioda i toscani al sedicesimo posto in classifica.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Empoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-EMPOLI

Bologna-Empoli si giocherà sabato 17 maggio 2022 allo Stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Calcio d'inizio previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE BOLOGNA-EMPOLI IN TV

La gara di campionato tra Bologna e Empoli verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi quali TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

BOLOGNA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Bologna sarà visibile anche in diretta streaming, sempre su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Il racconto di Bologna-Empoli sarà disponibile anche su GOAL. Collegandosi al sito ufficiale si potrà seguire la cronaca testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Bologna-Empoli verrà raccontata dalla voce di Edoardo Santi, affiancato in cabina di commento da Fabio Bazzani.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-EMPOLI

Esordio sulla panchina del Bologna per Thiago Motta, che potrebbe passare dal 3-5-2 di Mihajlovic a un 4-2-3-1. Possibile che la coppia centrale sia formata da Posch e Lucumi, mentre Medel rischia la panchina. Kasius si gioca il posto con De Silvestri, una sola maglia per tre in mezzo al campo: a contendersela Aebischer, Moro e Dominguez. Davanti il recuperato Arnautovic.

Nell'Empoli non c'è Akpa-Akpro, squalificato. Difesa e attacco confermati per Zanetti, che ha qualche dubbio in mezzo: ballottaggi Bajrami-Pjaca, Henderson-Haas e Marin-Grassi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Kasius, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Aebischer; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano.