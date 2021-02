Bologna a bocca asciutta: sfuma l'arrivo di Rugani

Daniele Rugani non farà ritorno in Italia: contatti tra la Juventus e il Bologna, ma l'affare non si dovrebbe chiudere.

Nonostante l'avventura in Francia di Daniele Rugani con la maglia del Rennes non sia stata finora positiva, Daniele Rugani non dovrebbe spostarsi dalla Bretagna.

Il centrale toscano ha giocate in sole due circostanze di cui una da titolare in Ligue 1 contro il Digione lo scorso 16 ottobre. Un infortunio lo ha tenuto a lungo fuori dai convocati e non gli ha permesso di aiutare la squadra nemmeno in Champions League, dove è arrivato un deludentissimo quarto posto nel girone che ha estromesso gli uomini di Stéphan da ogni competizione europea.

Per Rugani si era fatta strada dunque l'interruzione anticipata del prestito dalla Juventus, con immediato ritorno in Italia: non ai bianconeri ma al Bologna di Sinisa Mihajlovic. I felsinei cercavano un volto nuovo per il reparto arretrato e i contatti con i campioni d'Italia sono stati intensi.

Nonostante questo, comunque, l'operazione non è andata a buon fine. Il Bologna per ora non ha ancora trovato il proprio difensore e Rugani rimarrà comunque in Ligue 1, tentando di imporsi.

Il Bologna nelle ultime ore spera di chiudere per Mbaye Niang, sempre in forza al Rennes.