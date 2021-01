Il Bologna pensa ad un rinforzo in attacco: spunta l'idea Pellegri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna ha individuato in Pietro Pellegri un possibile rinforzo per l’attacco.

Quella che sta vivendo Pietro Pellegri è una sorta di stagione della rinascita. Messi alle spalle due anni costellati da tanti problemi fisici che non gli hanno permesso di mettere piede in campo, da inizio settembre ad oggi è riuscito a mettere insieme undici presenze in con il (si è trattato spesso di scampoli di partita) condite anche da un goal.

La speranza è quella di poterlo presto rivedere ai suoi livelli, visto che è un patrimonio del calcio italiano, e non è escluso che magari possa completare in il percorso che conduce al pieno recupero.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ infatti, il gioiello del Monaco è uno dei giocatori individuati da per rafforzare un attacco che in questo momento si regge quasi esclusivamente sulle spalle di Rodrigo Palacio.

L’ex gioiello del interessa al club felsineo ed il suo nome è stato inserito in una lista di potenziali obiettivi al parti di quelli di Roberto Inglese ( ), Sam Lammers ( ) e Andrea Pinamonti ( ).

Il Bologna però non guarda solo all’attacco, ma anche alla difesa. L’obiettivo sarebbe quello di mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic almeno un giocatore già pronto e che già conosce bene la Serie A. Tra i profili individuati c’è quello di Nicolas Nkoulou, centrale il cui contratto che lo lega al scadrà a giugno.

Proprio il fatto che si avvicina alla scadenza potrebbe renderlo particolarmente appetibile, ma il club granata potrebbe comunque chiedere non meno di 1,5 milioni per la sua cessione.

Altro profilo interessante è quello di Bosko Sutalo, giocatore che eventualmente l’Atalanta cederebbe solo in prestito secco. Il problema è che questo tipo di formula non è gradita al Bologna.