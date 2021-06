Corriere dello Sport - Bologna, colpo in attacco: in arrivo il figlio d'arte Van Hooijdonk

Secondo il Corriere dello Sport, il Bologna è a un passo da Sydney Van Hooijdonk, 21enne attaccante svincolato dal Nac Breda e figlio di Pierre

Nome ad effetto per l'attacco del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il club rossoblù è a un passo da Sydney Van Hooijdonk, 21enne olandese in scadenza di contratto con il Nac Breda.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Bologna ha superato la concorrenza dell'Udinese per il giovane attaccante, che nei prossimi giorni volerà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai felsinei per i prossimi quattro anni.

Van Hooijdonk, autore di 16 goal e 2 assist in 31 presenze con la maglia del Nac Breda nell'ultima stagione, è figlio di Pierre, attaccante classe 1969 che ha vestito - tra le altre - le maglie di Celtic, Benfica, Feyenoord e Fenerbahce. Il papà di Sydney ha collezionato in carriera 46 presenze con la maglia dell'Olanda con 14 reti all'attivo.

Nel futuro di Sydney Van Hooijdonk c'è il Bologna: il figlio d'arte è pronto a sbarcare in Italia per iniziare la sua nuova avventura in Serie A e infiammare i tifosi rossoblù a suon di goal.