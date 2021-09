Svanberg, goal vittoria e sfida con la fidanzata: "Lei è più forte di me"

Il centrocampista del Bologna autore del goal contro il Verona svela: "Ogni tanto ci alleniamo insieme, ma lei vincerebbe".

Ha segnato, il Bologna ha vinto: torna a casa, e via con l'analisi della partita. Lo immaginiamo così, il post-partita di Mattias Svanberg, uomo del match vinto dai rossoblù contro il Verona, successo importante che proietta la squadra di Sinisa Mihajlovic in alto, in classifica.

Quando rientra, ad attenderlo c'è un altro interprete di questo sport, con cui scambia consigli preziosi da applicare durante le gare, nel weekend.

"Lei è più forte di me".

Sorride, Svanberg, intervistato da DAZN: la sua fidanzata, Alice Magnusson, fa il suo stesso mestiere, ma in un altro ruolo. Gioca nell'ASD Bologna, quindi stessi colori. Svedese, piedi educati, agilità e corsa: e un innato fiuto del goal.

"Se ho una scommessa con lei sui goal che faccio? No, anche perché lei vincerebbe. Segna di più, gioca più avanzata ed è più forte di me. Ogni tanto ci alleniamo insieme, durante l'estate".

Gioca ala, a destra, è al Bologna dal 2020: hanno fatto più o meno lo stesso percorso, ma con qualche anno di differenza. Condividono le analisi, ci scherzano su: Mattias segna, Alice pure, anche di più. Il Bologna sorride, in entrambi i casi.