Il bollettino medico dell'Italia: Verratti ok, Florenzi da valutare

Praticamente recuperato Marco Verratti, persiste qualche dubbio sulle condizioni di Alessandro Florenzi. Solo una contusione per Domenico Berardi.

A due giorni dal successo nell'incontro inaugurale di Euro 2020 contro la Turchia, per l'Italia è tempo di considerazioni: mercoledì sera all'Olimpico ci sarà la sfida alla Svizzera ed è importante fare un punto su quei giocatori usciti un po' malconci dal primo match.

Uno di questi è Alessandro Florenzi, sostituito da Di Lorenzo all'intervallo: per lui un risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio destro e qualche dubbio sull'effettivo recupero, come dichiarato dal medico sociale degli azzurri, Andrea Ferretti, in conferenza stampa.

"Sta recuperando da questo modesto infortunio muscolare. Domani dovrebbe tornare ad allenarsi, ma non ci poniamo un obiettivo preciso".

Nessuna preoccupazione per le condizioni di Berardi.

"Ha preso una forte tacchettata, si tratta soltanto di un trauma contusivo".

Recuperato Verratti, che nella giornata di ieri ha disputato 20 minuti della partitella vinta a Coverciano contro la formazione Primavera del Pescara: 6-0 il risultato finale, con reti di Bernardeschi, Belotti, Chiesa, Raspadori, Cristante e Pessina nei due tempi da mezz'ora ciascuno.

Accanto a Ferretti c'era anche Jorginho.