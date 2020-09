Boli Bolingoli-Mbombo va al Basaksehir: è il cugino dei Lukaku

Boli Bolingoli-Mbombo, giocatore-scioglilingua, lascia il Celtic per l'Istanbul Basaksehir: il cugino di Romelu e Jordan Lukaku giocherà in Champions.

Boli Bolingoli-Mbombo è uno dei nomi più iconici del pallone attuale, con quel cognome-scioglilingua così complicato da pronunciare. Per chi non lo conoscesse, è il cugino dei due Lukaku: Romelu, ma anche Jordan. Ed è un calciatore vero. Tanto che, nella stagione che ha appena preso il via, giocherà in .

Ad annunciare ufficialmente il suo acquisto sono stati i turchi dell' , che qualche settimana fa hanno scritto la storia del calcio locale conquistando il campionato per la prima volta in assoluto. Bolingoli-Mbombo non giocherà con i vari Robinho, Inler ed Elia, che hanno cambiato aria, ma dividerà lo spogliatoio con un'altra vecchia conoscenze della come l'ex atalantino Martin Skrtel.

Terzino sinistro che ha compiuto 25 anni a inizio luglio, Bolingoli-Mbombo si trasferisce in dopo aver giocato in , in e infine in , dove ha indossato la maglia del . Con i biancoverdi di Glasgow non ha disputato i preliminari di Champions League persi contro il Ferencvaros, potendo quindi essere regolarmente schierato nei gironi.