Bojinov verso il ritorno in Italia: "Ho un'offerta, sto aspettando"

Valeri Bojinov potrebbe tornare in Italia: l'ex attaccante di Juventus, Parma e Fiorentina sta valutando una nuova proposta dopo essersi svincolato.

Un talento cristallino, espresso troppo poco e con poca continuità in : ora Valeri Bojinov riflette sul proprio futuro e valuta una nuova offerta dall' per quello che sarebbe un suggestivo ritorno. L'attaccante bulgaro ha svelato il retroscena di mercato.

Intervistato ai microfoni di 'Blitz', l'ex giocatore del è uscito allo scoperto confermando di aver ricevuto una proposta dal nostro paese:

"Sì, ho un’offerta e sto aspettando di vedere come andranno le cose. Ma ho un’altra opzione”.

Con le maglie di Parma e ha lasciato il segno collezionando rispettivamente 64 e 41 presenze, buona anche l'avventura alla con sette reti in 21 apparizioni.

L'ultima esperienza italiana risale al 2015, quando la Ternana decise di cederlo al Partizan Belgrado: poi le avventure in , in e in prima del ritorno in patria al Levski Sofia e al Botev Vratsa, dal quale si è svincolato durante l'ultimo mercato invernale.