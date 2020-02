Bojinov pronto a tornare in Italia: c'è il Pescara

Valeri Bojinov si appresta a rientrare in Italia: ad attenderlo c'è il Pescara di Nicola Legrottaglie, con cui ha giocato alla Juventus.

Un autentico giramondo, ma ancora capace di fare abbondantemente il suo. L' chiama e, ancora una volta, Valeri Bojinov potrebbe rispondere presente. Il 33enne attaccante bulgaro, attualmente svincolato dopo l'avventura al Botev Vratsa, potrebbe ripartire dalla serie B. Ad attenderlo, infatti, c'è il .

A riportare l'indiscrezione è 'Sky Sport', secondo cui la trattativa sarebbe già avviata, con il diretto interessato felice di approdare nuovamente nel Belpaese, dove ha già vestito le casacche di , , , , Lecce, , Vicenza e Ternana.

A caccia di una punta a parametro zero, il Delfino avrebbe messo proprio Bojinov nel mirino, trovando un'intesa di massima solamente da definire. Se l'affare andasse in porto, inoltre, Valeri ritroverebbe un vecchio amico: Nicola Legrottaglie. Attualmente tecnico del Pescara, reduce da 6 punti in 2 gare, i due hanno condiviso assieme l'esperienza juventina.

Ultimi metri e, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà fumata bianca. Con il diretto interessato pronto a sbarcare in terra abruzzese per unirsi al suo prossimo club.