Bojan sul flop con Roma e Milan: "Si aspettavano che segnassi sempre"

Bojan Krkic, scuola Barcellona, parla della deludente esperienza in Italia: "Arrivavo come il 'nuovo Messi', una cosa così non puoi gestirla".

Ciò che poteva essere e non è stato. Di talento Bojan Krkic ne aveva e ha tutt'ora da vendere, peccato che discontinuità e problemi fisici abbiano impedito all'attaccante spagnolo di origini serbe di sfondare.

Cresciuto nel , Bojan ha poi visto la propria carriera tingersi di tricolore: avventure alla prima e al poi tra il 2011 e il 2013, senza però fortune. Oggi - a quasi 30 anni - gioca in , coi canadesi del .

L'ex blaugrana, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', svela come nonostante il flop in un suo ritorno abbia rappresentato uno scenario consumatosi ma mai diventato realtà.

"Sì. Dopo Milan e Roma, negli anni, ho ricevuto qualche proposta, ma non dico nulla".

Bojan, a distanza di tempo, traccia un bilancio su cosa non sia andato nel nostro calcio.

"Feci bene, ma siccome arrivavo con l'etichetta di 'nuovo Messi' e allora i tifosi si aspettavano che segnassi in tutte le partite. Una cosa così non puoi gestirla, viene dall’esterno, dai media. Mi chiede se avrei potuto fare meglio. Certo, è normale, serviva soltanto un po’ di pazienza". "Però dico una cosa: Dopo aver giocato nella Roma, l’anno successivo mi prese il Milan. Segnai 3 goal e giocai in una squadra importante, con una maglia che conta. Ecco, se un club come quello ha creduto in me, vuol dire che all’Olimpico avevo fatto vedere belle cose".

Infine, parole dolcissime su un grande ex compagno come Totti.