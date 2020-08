Boga vuole il Napoli: summit col Sassuolo, in corsa anche Atalanta e Roma

A giorni Boga incontrerà il Sassuolo per definire il futuro: l'esterno vuole il Napoli, su di lui anche Atalanta, Roma e club francesi.

Tutti pazzi per Jeremie Boga. L'esterno del fa gola e a meno di cataclismi lascerà l'Emilia nella sessione di mercato che sta per iniziare, col in pole per assicurarsi le sue prestazioni.

Boga, infatti, ha espresso la propria preferenza nei confronti degli azzurri e nei prossimi giorni - dopo essere rientrato dalle vacanze - incontrerà il club neroverde per definire il suo futuro.

Oltre al Napoli, avanti rispetto alle altre, sul gioiello del Sassuolo si registra l'interesse di , e di club francesi il cui nome al momento resta top secret.

Altre squadre

Inoltre, tra la società emiliana e il (da cui è stato riscattato il cartellino del ragazzo) è stato raggiunto un accordo col quale ai Blues finirà il 10-15% sulla cessione di Boga da parte dei neroverdi.