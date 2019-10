Boca Juniors-River Plate: dove vederla in tv e streaming

Semifinale di ritorno di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Boca Juniors e River Plate tornano protagoniste nella semifinale di ritorno di Copa Libertadores: le due prestigiose squadre sudamericane si giocano l'accesso alla finalissima in un altro Superclasico nello splendido teatro della Bombonera.

Gli ospiti arrivano al grande appuntamento da grandi favoriti dopo il 2-0 conquistato nella partita d'andata, giocata lo scorso 2 ottobre al Monumental. La rete di Santos Borrè nel primo tempo e di Nacho Fernandez nella ripresa hanno deciso il primo round di questa delicatissima doppia sfida.

I padroni di casa sono chiamati alla grande impresa per raggiungere la finale di Copa Libertadores: gli uomini di Alfaro devono infatti vincere con tre reti di scarto, in caso di 2-0 per gli Xeneizes si andrebbe direttamente ai calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari.

L'ultima grande doppia sfida in questa competizione risale all'anno scorso, quando River Plate e Boca Juniors si affrontarono in finale. In quell'occasione la spuntarono i Millonarios, che pareggiarono 2-2 alla Bombonera per poi imporsi 3-1 al Santiago Bernabeu di Madrid, dove il match fu spostato in seguito ai gravi incidenti in .

La vincente di Boca Juniors-River Plate dovrà vedersela in finale contro una squadra brasiliana: nell'altra semifinale della Copa Libertadores 2019 si affrontano infatti Flamengo e Gremio, dopo l'andata finita 1-1.

In questa pagina tutte le informazioni su Boca Juniors-River Plate: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Boca Juniors-River Plate

Boca Juniors-River Plate Data: 23 ottobre 2019

23 ottobre 2019 Orario: 02.30 (italiane)

02.30 (italiane) Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

Boca Juniors-River Plate, semifinale di ritorno della Copa Libertadores 2019, si giocherà nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre alle 2.30 italiane, ovvero le 21.30 argentine. Il Superclasico andrà in scena nel suggestivo teatro della Bombonera di Buenos Aires.

Gli appassionati di calcio sudamericano potranno seguire la semifinale di ritorno di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate su DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della competizione.

Boca Juniors-River Plate sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN: gli abbonati potranno dunque seguirla con una smart tv grazie all'app di DAZN, oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure PlayStation 4 o ancora utilizzando dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Il Superclasico di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate potrà essere seguito anche in sul sito di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet con l'app dedicata.

Qualche cambio da parte di Alfaro rispetto alla partita d'andata: fuori lo squalificato Capaldo, ci sarà Tevez a supporto della prima punta Abila, soltanto panchina per Zarate. Lisandro Lopez e Izquierdoz guidano il reparto difensivo. Daniele De Rossi ha smaltito la lesione muscolare ed è tra i convocati, ma partirà dalla panchina.

Stesso undici di partenza per il River Plate, che punta ancora sulla coppia d'attacco Suarez-Santos Borrè, partiranno ancora dalla panchina Quintero e Scocco, mentre i due mediani saranno Perez e Palacios.

BOCA JUNIORS (4-4-2): Andrada; Buffarini, Lisandro Lopez, Izquierdoz, Mas; Salvio, Marcone, Almendra, Mac Allister; Tevez, Abila. All. Alfaro

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Fernandez, Perez, Palacios, De la Cruz; Suarez, Santos Borré. All. Gallardo