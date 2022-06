Rinnovo fino al 2023 fatto, ora Boateng annuncia: "Sarà il mio ultimo anno"

L'ex giocatore di Fiorentina, Sassuolo, Monza e soprattutto Milan annuncia il ritiro dal calcio nel 2023: "La mia ultima stagione".

Ha appena rinnovato fino al 2023, offrendo proprio 2023 kebab ai tifosi per festeggiare l'ultimo anno di carriera con l'Hertha Berlino. L'ultimo? Esattamente, visto che martedì Kevin-Prince Boateng ha confermato che il prossimo maggio appenderà gli scarpini al chiodo.

In conferenza stampa l'ex giocatore del Milan non ha lasciato dubbi, non proseguirà la sua carriera oltre il 2023, quando gli anni nella carta d'identità saranno trentasei. Un ventennio quanto mai variegato per il giocatore nato a Berlino ma in campo con la Nazionale ghanese a differenza del fratello Jerome, Campioned el Mondo in maglia tedesca.

Boateng è cresciuto proprio nell'Hertha, debuttando in prima squadra e di conseguenza in Bundesliga nel 2005. Da qui la scalata verso il grande calcio, che lo ha reso idolo al Milan, ma anche per un brevissimo periodo centrocampista del Barcellona di Messi.

"È sicuramente la mia ultima stagione da calciatore professionista" ha dichiarato Boateng. "Ecco perché voglio godermi ogni giorno, qualunque cosa accada. Anche se giocheremo la Champions League l'anno prossimo, chissà. Questa è la mia ultima stagione. Lo rifarò, farò di tutto per il club e anche per me stesso".

Qualunque cosa accada, dunque, Boateng non cambierà idea. Il Kevin-Prince 2-0 a Berlino è avvenuto lo scorso anno, a sorpresa dopo aver indossato le maglie di Sassuolo, Fiorentina e Monza. Al classe 1987 non importa come sarà l'imminente ultima stagione, basterà essere in biancoblu:

"Ho ancora voglia di giocare, non voglio nemmeno pensare se ci saranno minuti in Bundesliga o meno. Voglio esserci dopo un anno turbolento, non potevo fermarmi così".

Lo farà nel 2023, dopo una buona carriera, ma non femomenale come sembrava poter essere durante i primi anni al Milan.