Boateng e il consiglio a Jerome: "Gli ho detto di andare alla Juventus"

Kevin-Prince Boateng svela un dialogo con Jerome ai microfoni di 'Sport Bild': "Gli ho detto di andare alla Juve, il top per la Serie A".

Kevin-Prince Boateng è rinato in questi primi mesi trascorsi alla , dopo un buio periodo passato al . Proprio per questo avrebbe voluto anche il fratello Jerome in , con lui, sperando in una sua parallela rinascita.

Jerome infatti al momento non rientra nei primissimi piani del e negli ultimi due giorni di mercato si è vociferato di un possibile approdo alla . Kevin spiega a 'Sport Bild' il consiglio che ha dato a suo fratello.

"Sarebbe stato bellissimo vederlo qui. Soprattutto perché - come sembra attualmente - non giocherà molto al Bayern. In ogni caso, gli ho consigliato la Juventus. La è un club grandissimo. La è estremamente interessante".

Per adesso toccherà quindi solo a Kevin giocherà in Serie A, tra l'altro sabato l'attaccante della Fiorentina affronterà proprio la Juventus all'Artemio Franchi. Intanto Jerome cercherà di far ricredere il Bayern, in attesa della finestra invernale di mercato,