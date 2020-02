L'avventura di Kevin-Prince Boateng alla , è durata appena 6 mesi. Dopo l'approdo dal in estate, il tedesco naturalizzato ghanese a gennaio è stato ceduto in prestito al .

Il 'jolly' offensivo, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club di Istanbul, ha voluto fare chiarezza circa lo scarso impiego in maglia viola.

"Sto bene, mi sento in forma e pronto a giocare. Non ho giocato le ultime due partite con la Fiorentina ma non per questioni fisiche, c’erano altri motivi…".