Boateng alla Fiorentina, è ufficiale: primo colpo di calciomercato per i viola

Dopo l'esperienza al Barcellona, Boateng torna in Italia per vestire la maglia della nuova Fiorentina di Commisso.

E' Kevin-Prince Boateng il primo importante rinforzo della di Montella e Commisso. Mancava solo l'ufficialità per rivedere il ghanese in dopo i pochi mesi passati al ed ora è arrivata: sarà lui a guidare il centrocampo nella prossima stagione.

L'annuncio è arrivato dalla stessa FIorentina, che preleva Boateng dal :

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo Calcio".

Falso nove con il Sassuolo nella prima parte della scorsa stagione, Boateng potrebbe ricoprire tale ruolo anche con la Fiorentina o svolgere diversi ruoli qualche metro più indietro. Di certo il suo acquisto sarà fondamentale per una viola decisa a riprendersi dopo una stagione a dir poco complicata.

Classe 1987, Boateng si è detto entusiasta della nuova avventura:

“Sono molto contento di essere qui, ho scelto la Fiorentina perché mi ha voluto fortemente e per il progetto che mi ha illustrato il club viola. La Fiorentina ha fatto molta pressione per avermi a Firenze, e per me questo è stato molto importante”

Arrivato in per la prima volta nel 2010, Boateng ha giocato nel fino al 2013 e di nuovo nel 2015/2016 prima di avere nuove esperienze in e . Nell'estate del 2018 l'approdo al Sassuolo, prima della grande opportunità del Barcellona, conclusasi senza squilli di tromba.