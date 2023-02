Bloccata la proroga per i diritti tv: stop da parte del Senato

Il Senato approva l’emendamento del Governo che sopprime la possibilità di estendere a 5 anni la durata dei contratti di licenza per i diritti tv.

Il Senato ha ufficialmente cancellato il comma 5-bis dell'articolo 16 del decreto Milleproroghe che prorogava da 3 a 5 anni la concessione dei diritti tv sulle manifestazioni sportive.

Una presa di posizione definitiva che va ovviamente a riguardare la situazione di Sky e DAZN, attuali detentori dei diritti di trasmissione dei match del campionato di Serie A, i cui accordi rimarranno invariati fino al 30 giugno 2024.

La possibilità di estensione - da 3 a 5 anni - era stata approvata dal senatore di Forza Italia - nonché massimo dirigente della Lazio - Claudio Lotito, attraverso un emendamento riformulato nelle commissioni di Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.

L'Aula del Senato, però, ha prontamente stoppato questo scenario, approvando l’emendamento del Governo che va a neutralizzare tale proroga.

L'emendamento che ha posto il definitivo stop, è passato con 158 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni.

L'attuale bando, dunque, non verrà ulteriormente riformulato: i diritti tv della massima serie rimarranno in scadenza, come accordato, all'estate del 2024.