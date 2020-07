Equipe - Blanc il possibile sostituto di Setién al Barcellona

Laurent Blanc è uno degli uomini in corsa per la panchina del Barcellona. Eric Abidal è il dirigente che si sta occupando della trattativa.

Il sembra ormai aver preso la propria decisione e soltanto un clamoroso ribaltone potrebbe far cambiare idea ai catalani: dopo il secondo posto nella , Quique Setién non sarà l'allenatore della squadra spagnola per la prossima stagione.

Ebbene, stando a quanto riportato in da 'L'Equipe', Laurent Blanc è uno dei nomi papabili a sorpresa per il futuro della panchina del Barcellona.

Secondo il quotidiano francese, l'opzione di Blanc è la preferita della direzione tecnica che comandano Eric Abidal e Ramon Planes. Ronald Koeman invece sarebbe il preferito del presidente Bartomeu.

Laurent Blanc non siede su una panchina da ben quattro anni, dall'ultima esperienza ovvero con il finita nel 2016. Ha sempre atteso la proposta giusta che lo stimolasse a tal punto da tornare in pista.

E la chiamata del Barcellona, dove tra l'altro ha giocato nel 1996-97, sarebbe proprio l'offerta ideale per lui. La trattativa ancora non è chiusa però ed il Barcellona non vuole precludere nessun nome che a sorpresa potrebbe spuntare nelle prossime settimane.