Biglietti Siviglia-Roma finale Europa League: quando escono, prezzi e dove comprarli

L'atto finale dell'Europa League 2022/23 vedrà il Siviglia e la Roma contendersi il trofeo alla Puskas Arena di Budapest: il match si giocherà mercoledì 31 maggio 2023.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI SIVIGLIA-ROMA FINALE EUROPA LEAGUE

La vendita ufficiale dei biglietti riservata ai tifosi della Roma sarà dalle ore 13.00 di sabato 20 alle ore 13.00 di mercoledì 24 maggio.

L’acquisto del biglietto per la finale sarà consentito ai tifosi della Roma, esclusivamente tramite dei codici di accesso che consentiranno di finalizzare l’acquisto tramite il portale di vendita ufficiale gestito dalla UEFA.

I biglietti saranno poi distribuiti in modalità digitale da UEFAtramite l’apposita APP Uefa Mobile tickets" entro la serata di venerdì 26 maggio 2023.

DATE E PRENOTAZIONI CODICE D'ACCESSO

Dalle ore 9 di venerdì 19, alle ore 13 di sabato 20 maggio 2023. La finalizzazione del processo di prenotazione tramite il sito asroma.com consentirà al tifoso di ottenere un codice di accesso valido per l’acquisto del biglietto sul portale di vendita ufficiale messo a disposizione dalla UEFA.

PRELAZIONE ABBONATI

La prelazione, riservata ai titolari di abbonamento nominativo Serie A 22/23 fino a esaurimento dei posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase, sarà dalle ore 9 alle ore 16 di venerdì 19 maggio

Una volta effettuato l’accesso al proprio account MYASR, sarà sufficiente effettuare il login inserendo negli appositi campi il codice PNR dell’abbonamento 2022/23 e la propria data di nascita. Sarà consentita la prenotazione di un codice per singola operazione e fino a un totale massimo di 2 codici per singolo account MYASR.

FASE VENDITA LIBERA

Questa fase partirà alle ore 17 di venerdì 19 maggio e si concluderà alle ore 13 di sabato 20 maggio fino a esaurimento dei posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase. Potranno partecipare anche gli Abbonati Serie A, Coppe e tutti i tifosi che non fossero riusciti ad assicurarsi la prenotazione in Fase 1.

Il relativo link di acquisto per questa specifica fase sarà pubblicato alle ore 17:00, pertanto il club sconsiglia di collegarsi in anticipo sul link di Fase 1 dedicato agli abbonati. In tal caso, il sistema di gestione coda virtuale non sarà in grado di reindirizzare al processo di prenotazione libera e la posizione acquisita sarà dunque non valida ai fini della nuova apertura.

In questa fase, sarà sufficiente effettuare l’accesso al proprio account MYASR e accedere al processo di prenotazione web selezionando la categoria di prezzo prescelta. Sarà consentita la prenotazione di un codice per singola operazione e fino ad un totale massimo di 2 per singolo account MYASR. I codici prenotati in questa fase saranno inviati via mail ai richiedenti entro le ore 13 di domenica 21 maggio 2023.

PREZZO BIGLIETTI SIVIGLIA-ROMA FINALE EUROPA LEAGUE

Ai tifosi della Roma sarà riservata la quota biglietti nella sezione Sud (ingressi E-F) della Puskas Arena. Il posto effettivo sarà assegnato dalla UEFA al termine del processo di assegnazione di tutti i posti disponibili.

Per tutte le categorie indicate è prevista una quota di posti a visibilità limitata senza variazione di prezzo. La visibilità sarà indicata direttamente sul portale UEFA al momento dell’acquisto, per ogni specifica categoria di posto, come "Restricted View". Di seguito i prezzi dell’evento:

Categoria 1 – 150 euro

Categoria 2 – 100 euro

Categoria 3 – 65 euro

Categoria 4 – 40 euro

Persone con disabilità + accompagnatore – 40 euro

DOVE COMPRARE BIGLIETTI SIVIGLIA ROMA FINALE EUROPA LEAGUE

I biglietti potranno essere acquistati tramite il portale UEFA dedicato. Di seguito le istruzioni: