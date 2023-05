Biglietti Fiorentina-West Ham finale Conference League: quando escono, prezzi e dove comprarli

La finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham si giocherà il 7 giugno a Praga: quando escono i biglietti e dove comprarli.

La Fiorentina sfiderà il West Ham nella finale di Conference League che si giocherà il prossimo 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga. Di seguito tutte le info su quando escono i biglietti, i prezzi e dove acquistarli

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI FIORENTINA-WEST HAM FINALE CONFERENCE LEAGUE

I biglietti della finale di Conference League sono stati messi ufficialmente in vendita su UEFA.com/tickets a partire da venerdì 21 aprile. Questa fase di vendita, riservata ai tifosi neutrali in attesa di capire chi si qualificherà alla finalissima, è durata fino a venerdì 28 aprile alle ore 14.00.

Attesa ora per la vendita ai tifosi di Fiorentina e West Ham.

PREZZO BIGLIETTI FIORENTINA-WEST HAM FINALE CONFERENCE LEAGUE

Per la finale di Conference League è stato messo a disposizione un totale di 13.000 biglietti su 18.000 destinati ai tifosi del pubblico generico per l’acquisto. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 5.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti tagliandi saranno messi in vendita. Ogni richiedente potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club che prenderanno parte all'atto finale del torneo.

I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali e alle emittenti televisive.

I prezzi dei biglietti per il pubblico generico sono:

Categoria 4: 25 euro;

25 euro; Categoria 3: 45 euro;

45 euro; Categoria 2: 85 euro;

85 euro; Categoria 1: 125 euro.

I biglietti riservati agli spettatori con disabilità costano 25 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l’accompagnatore).

DOVE COMPRARE BIGLIETTI FIORENTINA-WEST HAM FINALE CONFERENCE LEAGUE

