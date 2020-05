Biglia e il Milan, aria di addio: "Potrei tornare in Argentina"

Lucas Biglia in scadenza di contratto con il Milan: "Il club tornerà grande quando ci sarà stabilità nell'organizzazione".

Mentre il calcio italiano lavora per ripartire, il calciomercato torna in primo piano e tanti giocatori in scadenza di contratto valutano il proprio futuro. Tra questi c'è Lucas Biglia, che nei tre anni rossoneri non è mai riuscito a conquistare la tifoseria del .

Il centrocampista argentino ha parlato ai microfoni della radio argentina '94.7 FM' nel corso di 'Tanto Por Decidir':

"Sto valutando il mio futuro. Non escludo la possibilità di tornare a giocare in . Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà. Il Milan tornerà a essere il Milan quando ci sarà stabilità nell'organizzazione del club. Sarà una delle potenze europee come prima, ma ci vuole tempo".

All'età di 34 anni Biglia sta guardando avanti e pensa a un futuro in panchina dopo l'addio al calcio giocato: