Big d'Italia alla finestra? Dani Olmo: "Il mio ciclo in Croazia è finito"

Il gioiello della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, è pronto ad iniziare una nuova avventura: è stato in passato accostato anche a Juventus e Milan.

Quando nell’estate del 2014 ha deciso di lasciare la ‘cantera’ del per trasferirsi alla , in molti sono rimasti sorpresi dalla scelta di colui che già all’epoca era ritenuto uno dei più grandi talenti del calcio iberico, a qualche anno di distanza da quel trasferimento però, si può dire che Dani Olmo ha avuto ragione.

In ha infatti avuto la possibilità di crescere e affermarsi fino ad entrare nel giro della Nazionale maggiore spagnola, adesso però è arrivato il momento di tentare una nuova avventura.

Dani Olmo, parlando ai microfoni di Jugones, ha svelato di essere pronto per il passo successivo della sua carriera.

“L’estate scorsa era il momento giusto per farlo, alla fine però la cosa non si è concretizzata ed io comunque ero contento perché volevo giocare la . Adesso però penso che il mio ciclo alla Dinamo si sia chiuso e voglio fare un altro step per continuare a migliorarmi".

Dani Olmo potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato. La Dinamo valuta il suo cartellino non meno di 40 milioni di euro, l’eliminazione dalla Champions League potrebbe però rendere meno esose le richieste dei croati.

Lo stesso Dani Olmo non ha mai nascosto di seguire con grande interesse il calcio italiano e chissà che non possa rappresentare una valida opzione per , e , tutti club ai quali il suo nome è stato accostato in passato.