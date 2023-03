Bianco aggredito durante Sivasspor-Fiorentina: colpito con un pugno da un tifoso

A Sivas, nei minuti finali del match vinto dalla viola, il centrocampista è stato aggredito da un tifoso che l'ha colpito con un pugno.

Clamoroso episodio nei minuti finali di Sivasspor-Fiorentina, match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

Alessandro Bianco è stato aggredito da un tifoso della squadra turca durante i festeggiamenti dei toscani dopo il quarto goal di giornata, targato Castrovilli.

L'invasore ha fatto irruzione sul terreno di gioco colpendo il centrocampista italiano con un pugno in pieno volto.

Un episodio surreale, documentato dallo stesso calciatore attraverso una storia apparsa sul suo profilo Instagram.

"Non male", il sarcastico commento del classe 2002, che ha mostrato il volto tumefatto e l'evidente ferita riportata al naso in seguito al duro colpo ricevuto.

Instagram Bianco

Bianco aveva fatto il suo ingresso in campo all'83', subentrando al posto di Amrabat a risultato ormai pienamente acquisito. Uno spicchio finale di partita, macchiato da un episodio deplorevole che l'ha visto sfortunato protagonista.

Una folle aggressione maturata in una notte magica per la Fiorentina che con un perentorio 4-1 ha blindato la qualificazione staccando il pass per i quarti del torneo.

Al termine della gara, il tecnico del Sivasspor, Riza Calimbay, si è detto profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto sul terreno di gioco: