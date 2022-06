BFMTV - Non solo la Roma: Dan Friedkin in trattativa per l'acquisto del Cannes

Il proprietario della Roma è vicino all'acquisizione del Cannes, club militante nella quinta divisione francese. Nel mirino anche il Kortrjik.

La Roma potrebbe non essere l'unica società calcistica all'interno dell'orbita patrimoniale di Dan Friedkin, divenuto presidente giallorosso nell'agosto 2020 dopo aver rilevato il pacchetto di maggioranza da James Pallotta.

Il magnate statunitense, come rivelato dall'emittente francese 'BFMTV', è in trattativa avanzata per l'acquisizione del Cannes, squadra militante nella National 3, ovvero la quinta divisione francese.

L'investimento sarebbe legato anche all'ambizioso progetto della costruzione di un nuovo stadio e di una cittadella sportiva all'avanguardia.

Oltre al Cannes, Friedkin sembra aver messo gli occhi pure sul Kortrjik, squadra belga in cui ha giocato in prestito Bryan Reynolds, terzino il cui cartellino è di proprietà della Roma.