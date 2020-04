"Bevi se vai al Manchester United", e Sancho lo fa: tifosi in delirio

Durante una diretta Instagram, Jadon Sancho ha mandato in visibilio i sostenitori dei Red Devils: diventerà un nuovo giocatore dello United?

Non c'è nemmeno bisogno di segnarsi il suo nome: nonostante i suoi 20 anni compiuti da poco, Jadon Sancho lo conoscono ormai tutti. In , dove il talento mancino veste la maglia del . Ma anche in , dove potrebbe presto tornare.

Tanti, tantissimi i club che gli fanno la corte. Dal , che l'ha cresciuto e allevato prima di lasciarlo incredibilmente andare nel 2017, al . I cui tifosi, da qualche ora, sono già in agitazione pensando al possibile colpaccio.

Ad alimentare i loro sogni, una diretta Instagram di Sancho. Un live tranquillo, senza pretese, come tanti se ne stanno vedendo in questi giorni da astinenza forzata dal pallone. Solo che, a un certo punto, un utente ha scritto un messaggio:

"Bevi se andrai al Manchester United".

E Sancho, proprio mentre il messaggio stava scorrendo assieme a tantissimi altri, lo ha fatto: ha preso la bottiglietta d'acqua che aveva con sé e ha bevuto un sorso d'acqua. Mandando in visibilio i sostenitori dello United collegati con la sua diretta.

Altre squadre

Facile, in questo caso, parlare del classico 'indizio social'. Ma il dato di fatto è che il Manchester United è davvero sulle tracce di Sancho. L'inglese piace anche in , alla , la quale è però ben consapevole di quanto arrivare a lui possa essere considerata una sorta di mission impossible.