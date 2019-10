Besiktas, Karius non convince: può tornare al Liverpool a gennaio

Non è iniziata bene l'avventura di Loris Karius al Besiktas, che potrebbe decidere di interrompere il prestito dal Liverpool già a gennaio.

Una carriera condizionata da incredibili errori e un tunnel di distrazioni che sembra non finire per Loris Karius, che potrebbe terminare prima del previsto la propria avventura in a difesa dei pali del .

Il portiere tedesco non ha convinto lo staff tecnico del club turco, che sta pensando di interrompere prima del termine il prestito dal : l'estremo difensore potrebbe dunque tornare a disposizione di Klopp nel mercato di gennaio.

Il rendimento del classe '93 continua ad essere compromesso da incredibili errori, l'ultimo in contro lo Slovan Bratislava: ormai celebre la finale regalata al proprio con la maglia dei Reds, che presto potrebbe tornare a indossare.